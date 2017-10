La nena d'Osca morta a causa d'una brutal pallissa va ser cruelment torturada

La jutge que investiga la mort de Naiara, la nena de 8 anys assassinada a Sabiñánigo (Osca) a causa d'una brutal pallissa, considera que el presumpte assassí, l'oncle polític de la menor, va actuar amb «extrema duresa i crueltat» en les tortures que li va infligir. El sumari que recull el relat de fets proporcionat per la instructora descriu amb minuciositat les més de vuit hores de vexacions i cruels tortures que va patir la petita abans de ser avisats els serveis d'emergència pel presumpte assassí.

La magistrada considera l'imputat, Iván P.P., presumpte autor material del crim, però implica l'aviastra i padrastre de la nena en els severs càstigs patits des de molt temps abans per la menor per tal de vèncer la seva resistència a estudiar. Per aquesta raó, la jutge manté com a investigats tots dos per un presumpte delicte continuat de maltractament en l'àmbit familiar.

La jutge no aprecia, però, indicis que la mare de la menor, Mariela Benítez, que treballava fora de Sabiñánigo, fos coneixedora dels càstigs i tortures que patia la seva filla. Els càstigs físics, relata la jutge, van començar el 5 de juliol al domicili de la mare de l'acusat, després de passar tota la nit la nena de genolls sobre petites pedres i ser obligada a copiar vint fulls d'una lliçó escolar. La jutge detalla la brutalitat de les tortures que va patir la petita, que va ser lligada i emmordassada mentre seguia rebent cops, i que finalment va perdre el coneixement després que reiteradament el seu oncle la llancés contra el terra.