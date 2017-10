La Policia impedeix la fabricació de 20 milions de pastilles d'èxtasi

La Policia Nacional ha impedit la fabricació de vint milions de pastilles d'èxtasi de gran puresa després de confiscar procedents de la Xina 2.650 quilos de glicidat de PMK, un precursor de drogues de síntesi, i la màquina per convertir aquest producte en la substància estupefaent final. Es tracta d'una de les majors confiscacions d'aquest precursor de les realitzades a Europa fins a la data, que, procedent de la Xina a través de diversos enviaments, tenia com a destí final Holanda. El comissari en cap de la Brigada Central d'Estupefaents de la Policia Nacional, Ricardo Toro, i el responsable de Vigilància Duanera de l'Aeroport de Madrid-Barajas, Luis Àngel Alonso, van destacar la complexitat de la investigació, ja que aquest precursor és legal i no té cap ús excepte la seva utilitat per fabricar èxtasi. De fet, les importacions d'aquesta substància química es realitzen sense ocultar-se.