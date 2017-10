El president xinès promet que el seu país s'«alçarà dret entre totes les nacions»

El president xinès, Xi Jinping, va inaugurar el XIX Congrés del Partit Comunista de la Xina (PCX) amb un discurs en el qual va enviar un missatge triomfalista i va assegurar que la Xina «s'alçarà dreta entre totes les nacions del món» el 2050 si el règim es manté i persisteix en les seves polítiques. Davant prop de 2.300 delegats del PCX, Xi va pronunciar un dels discursos més llargs que es recorden al Gran Palau del Poble, de tres hores i mitja, en què va repassar la tasca de la formació governant des de l'anterior congrés de 2012, en qual va ser elegit secretari general per poc després arribar a la presidència.

«Tots els camarades del Partit hem de pensar en els eventuals perills en temps de pau, i atrevir-nos a fer canvis», va destacar Xi en l'inici del seu discurs, retransmès per pràcticament totes les televisions xineses i emès a escoles, hospitals i altres edificis públics. El president xinès va destacar en primer lloc els èxits dels seus cinc anys en el poder, una època «amb un entorn exterior caracteritzat per una economia mundial sense forces per recuperar-se» en la qual la Xina més es va consolidar com a segona potència econòmica, augmentant el seu PIB des dels 8 fins als 12 bilions de dòlars.

El mandatari va recordar d'aquest lustre els avenços xinesos en la carrera espacial, la celebració de diverses cimeres que van augmentar el prestigi internacional del país (G-20, Fòrum Àsia Pacífic, BRICS) i el fet d'haver tret de la pobresa més de 60 milions de persones. També va afirmar que «es va frenar decididament les forces secessionistes que persegueixen la independència de Taiwan».

No podia faltar la referència a la lluita contra la corrupció, gran bandera del seu Govern, i en aquest sentit Xi va destacar que el PCX va lluitar decididament contra els «hàbits malsans» dels seus alts càrrecs i va complir el seu «paper d'afilada espasa» en campanyes que han castigat 1,4 milions de funcionaris corruptes.

Xi també va recordar la història del PCX, que s'acosta al seu centenari (va ser fundat el 1921), i va rememorar que «va combatre 28 anys banyat en sang» per aconseguir «la transformació més àmplia i profunda des que va començar la història de la nació xinesa».

El màxim líder xinès va mostrar llavors el seu optimisme en assegurar que el país «està a prop de culminar la gran revitalització de la nació», encara que per això ha d'«oposar-se amb resolució a tota acció que divideixi la nostra pàtria» i «eliminar del seu sa cos tots els virus corrosius».

Xi va fixar nombrosos objectius futurs per continuar l'obertura econòmica, entre ells el de «fer que el mercat jugui un paper decisiu en la distribució dels recursos» i participar en el procés de globalització econòmica.

Va anunciar a més que la Xina ja està a punt d'aconseguir la «societat moderadament pròspera» que va ser el gran objectiu de l'anterior secretari general i president, Hu Jintao. Xi va afirmar que després d'això arribaran dues etapes: una entre 2020 i 2035 en la qual el país «ocuparà un lloc en les primeres files dels països innovadors» i una altra fins al 2050 en què la nació xinesa «s'alçarà dreta entre totes les nacions del món».

Va prometre una Xina oberta a l'economia mundial, ja que «l'enclaustrament condueix a l'endarreriment», i va afirmar que el país ha de mantenir el seu règim, «una dictadura democràtica popular», ja que no va considerar recomanable «trasplantar mecànicament les modalitats dels sistemes polítics estrangers».



«Una Xina de pau»

«Construirem una Xina de pau», i un país que «mai aspirarà a l'hegemonia ni practicarà l'expansió», va prometre Xi, qui a a la seva esquena era observat pels membres del Comitè Central, el Politburó i el Comitè Permanent, els òrgans de poder que seran renovats en aquest Congrés. Va destacar en aquesta tribuna la presència central dels dos presidents que van precedir Xi, Jiang Zemin i Hu Jintao, donant una imatge d'unitat davant els rumors que l'actual president ha acumulat molt més poder que ells i no compta amb les seves opinions a l'hora de governar.

Jiang, amb 91 anys i un delicat estat de salut que feia dubtar de la seva presència al Congrés, va ser no obstant això protagonista dels moments més anecdòtics durant el llarg discurs de Xi. Mentre aquest intervenia, Jiang va treure diverses vegades una gran lupa per llegir la versió escrita del discurs, i en alguns moments va semblar clarament distret o fins i tot dormisquejar durant el llarg discurs.