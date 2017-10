Putin: «La situació a Catalunya s'ha de resoldre en el marc de la llei espanyola»

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha afirmat avui que el conflicte a Catalunya "ha de ser resolt en el marc de la llei espanyola", i ha culpat la "doble mesura" dels països occidentals de les crisis obertes tant al Kurdistan com a Catalunya.

"La posició de Rússia és coneguda: tot el que passa és un assumpte intern d'Espanya i ha de ser resolt en el marc de la legislació espanyola, d'acord amb les tradicions democràtiques", ha dit Putin en una intervenció en el club internacional de debat "Valdái".

El cap del Kremlin ha afegit que sap a més que el Govern d'Espanya "adopta passos en aquesta direcció".

Putin ha aprofitat també, això no obstant, per criticar "la doble vara de mesurar" d'alguns països occidentals que en el seu moment van recolzar la "desintegració" d'altres Estats.

"Resulta que per a alguns dels nostres col·legues hi ha lluitadors bons per la llibertat i hi ha separatistes que no poden defensar els seus drets ni amb l'ajuda de mecanismes democràtics", ha dit el cap de Kremlin.

Putin ha destacat que, en relació amb Catalunya, la Unió Europea i una sèrie de països van condemnar de manera unànime els partidaris de la independència, "però en el seu temps de fet van saludar la desintegració d'una sèrie d'Estats, sense ocultar la seva alegria per aquest fet".

"Potser calia tan insensatament, a partir de la conjuntura política i del desig, i ho dic obertament, d'agradar al germà gran de Washington, donar suport a incondicionalment la separació de Kosovo, provocant processos similars a d'altres regions d'Europa i del món?", ha inquirit.

La situació a Espanya, ha afegit el president rus, "mostra com de fràgil pot ser l'estabilitat en un Estat pròsper i consolidat".

"Qui fa poc podia esperar que el debat sobre l'estatus de Catalunya, que té una llarga història, podria desembocar en una greu crisi política?", s'ha preguntat.