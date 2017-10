VÍDEO | Els 'All Black' ballen la 'Haka' en rebre el Príncep d'Astúries

"La Haka" és la dansa més conegut dels "All Blacks" i no podia faltar en els Premis "Princesa d'Astúries" d'aquest any 2017. Els esportistes han delectat el públic de Campoamor amb els passos amb el que intimiden als seus rivals. Ho han fet just després de rebre el seu premi de mans del rei Felip VI. Molts es preguntaven si aquests esportistes representarien la seva dansa. I finalment ho han fet.





Los @AllBlacks, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017, representan la haka tras recoger el galardón. pic.twitter.com/w0KoeFanJg — Fundación Princesa (@fpa) October 20, 2017