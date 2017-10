Un aturat torna 5.300 euros que es va trobar al carrer

Un jove de Castejón (Navarra) s'ha trobat, quan sortia de segellar la targeta d'atur en una oficina de Tudela, una motxilla que contenia més de 5.300 euros i l'ha retornat al seu amo, un ciutadà equatorià que anava a destinar aquests diners a sufragar el tractament mèdic dels seus pares.

La motxilla ha estat localitzada entre dos cotxes al carrer Díaz Bravo pel jove, que ha cridat a un amic de la Policia Foral per informar de la seva troballa i comunicar-li que dins de la motxilla a més dels diners havia documentació del possible titular.

Una patrulla, segons informa la Policia Foral, ha analitzat la documentació i ha comprovat que corresponia amb la d'una persona que ahir a la nit havia denunciat una pèrdua en el centre de la ciutat.

Els agents han acudit al seu domicili per avisar de l'aparició i posteriorment, un cop confirmada la seva propietat, s'ha realitzat el lliurament en un acte en què ha coincidit amb el jove, qui va a ser proposat per la Policia Foral per un reconeixement públic pel seu comportament "exemplar".

El perjudicat ha declarat que anava a enviar els diners al seu país per tal de poder sufragar el tractament que segueixen els seus pares per malaltia.