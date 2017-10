Els fills de la periodista assassinada a Malta insten el primer ministre a dimitir

Els fills de la periodista d'investigació maltesa assassinada, Daphne Caruana Galizia, van demanar la dimissió del primer ministre del país, Joseph Muscat, i van rebutjar «la justícia sense canvis» davant «una situació desesperada» al país. «No estem interessats en la justícia sense canvis. No ens interessa una condemna penal només per als membres del Govern que es van beneficiar amb l'assassinat de la nostra mare per donar-nos la volta i dir que s'ha fet justícia», van dir a Facebook els fills de la periodista, Matthew, Andrew i Paul.

Els fills van afegir que «la justícia, més enllà de la responsabilitat penal, només serà impartida quan tot pel que la nostra mare va lluitar, com la correcció política, la integritat en el servei públic i una societat oberta i lliure, substitueixi la situació desesperada en la qual ens trobem».

Els fills de la periodista, que investigava la relació de la classe política maltesa amb els «Papers de Panamà» i que va ser assassinada dilluns passat en esclatar el seu cotxe, van dir que «al Govern només li interessa una cosa: la seva reputació».

Muscat va defensar que Malta no és un «país mafiós» i va assegurar que el seu Govern «arribarà al fons» de l'assumpte. El primer ministre maltès va afegir que «no s'exclou cap via ni mesura» per garantir que la investigació té èxit, i va recordar que el seu país compta amb l'ajuda de l'FBI, Europol i experts forenses holandesos per intentar resoldre un crim que ha commocionat la societat.