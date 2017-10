Un ministre del Marroc qualifica l´homosexualitat d´«asquerositat»

El ministre marroquí de Drets Humans, l'islamista Mustafa Ramid, que fa una setmana va qualificar d'«escombraries» els gais sense saber que estava sent gravat, va voler matisar les seves paraules i va acabar dient que l'homosexualitat «és una asquerositat». Des del seu compte de Facebook, Ramid va voler sortir al pas de la polèmica generada divendres passat per les seves paraules i va publicar un llarg post per explicar el seu punt de vista. «Si vaig qualificar l'homosexualitat d'asquerositat, va ser en referència als actes i les pràctiques homosexuals com a tals, i necessàriament no a les persones que amb ella s'identifiquen», va aclarir el ministre, que utilitza sempre l'expressió «desviació sexual». Per si no quedés clar, continua: «L'homosexualitat segueix sent un delicte castigat per la llei marroquina i a més inacceptable a la nostra societat».