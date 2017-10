El Parlament de Veneçuela declara fraudulents els comicis de diumenge

L'Assemblea Nacional de Veneçuela, de majoria opositora, va declarar com a fraudulent el procés electoral celebrat diumenge passat en el qual el chavisme governant va vèncer a 18 de les 23 governacions en disputa. La Cambra va declarar «com a fraudulent el procés d'eleccions de Governadors dut a terme el 15 d'octubre de 2017, així com les actuacions del Consell Nacional Electoral (CNE), en aliança amb el govern nacional i el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ)» , va assenyalar l'acord aprovat únicament per diputats opositors. El Parlament -únic poder de l'Estat controlat per l'oposició- va exigir al CNE que «faciliti la realització d'una auditoria integral, qualitativa i quantitativa» de tot el procés electoral per part d'«organismes internacionals» i «a càrrec d'experts independents». L'acord contempla a més «crear una comissió especial encarregada de documentar les irregularitats».