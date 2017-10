El Rei: "Espanya afronta un inacceptable intent de secessió"

El Rei Felip VI ha subratllat aquest divendres que Espanya "ha de fer front a un inacceptable intent de secessió en una part del seu territori nacional", i que "el resoldrà per mitjà de les seves legítimes institucions democràtiques, dins el respecte a la nostra Constitució i atenint-se als valors i principis de la democràcia parlamentària ".

En el seu discurs durant la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, el cap d'Estat s'ha referit així a la situació de Catalunya, la vigília que el Consell de Ministres posi en marxa l'article 155 de la Constitució perquè les institucions catalanes compleixin amb la legalitat.

Aquest any el premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia ha estat per a la Unió Europea i El príncep Felip ha volgut agrair expressament la presència al teatre Campoamor dels presidents del Parlament, del Consell i de la Comissió Europea, a més del president del seu Tribunal de Justícia. "Simbolitza, el compromís, el suport i la solidaritat de les institucions europees amb Espanya, amb el nostre sistema constitucional i amb el nostre Estat social i democràtic de Dret", ha argumentat.

El Rei ha volgut mirar també al futur, afirmant que "l'Espanya del segle XXI, de la qual Catalunya és i serà una part essencial, s'ha de basar en una suma lleial i solidària d'esforços, de sentiments, d'afectes i de projectes", que segueixi "alimentant" la "vocació universal" d'Espanya i el "legítim orgull de pertànyer a la gran realitat democràtica que és Europa".

De fet, ha assenyalat que "cap projecte de futur es pot construir basant-se en trencar la convivència democràtica" i "cap projecte de progrés i llibertat es sustenta en la desafecció, ni en la divisió, sempre dolorosa i punyent, de la societat, de les famílies i dels amics ". "Cap projecte pot conduir a l'aïllament o l'empobriment d'un poble", ha advertit.

Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha recordat aquest divendres a Oviedo la seva participació a Polònia en el moviment 'Solidaritat'. Allà, ha dit, mai es va apartar d'uns principis: "La violència no resol res, el diàleg és sempre millor que el conflicte, la llei ha de ser respectada per tots els actors de la vida pública i l'harmonia és millor que el caos" , ha afirmat.

Tusk s'ha pronunciat en aquests termes en el seu discurs d'agraïment pel guardó del Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia a la Unió Europea (UE).

Ha recollit el guardó al costat dels presidents del Parlament Europeu i la Comissió Europea, Antonio Tajani i Jean Claude Juncker respectivament. Ha parlat en un acte presidit pel Rei d'Espanya, Felipe VI i en què ha estat present el president del Govern, Mariano Rajoy.

"No hi ha veritable concòrdia sense veritat", ha asseverat en un discurs en què ha explicat que moltes persones se senten envoltades per "mentides, manipulacions i notícies falses".

Els Premis Princesa d'Astúries han tornat a ser motiu de confrontació entre la població asturiana, en una tarda en què han coincidit les manifestacions contra la celebració d'aquests guardons, que ja és habitual en els darrers anys, i una altra per mostrar el suport a aquests i en defensa de la unitat d'Espanya.

L'arribada dels Reis i del president del Govern, Mariano Rajoy han estat les que més expectació han generat, tant d'una banda com de l'altra, i en què s'han escoltat càntics a favor i en contra, que han deixat en un segon pla a les bandes de gaites, que han amenitzat els carrers durant tot el dia.

Les dues concentracions van arribar als voltants del Teatre Campoamor amb més d'una hora d'antelació, mostrant banderes i pancartes reivindicatives, i fent-se escoltar amb càntics, cançons i el soroll de botzines.

D'una banda, en la concentració contra els Premis Princesa d'Astúries, que ha congregat a una mica més de dos centenars de persones a la plaça de l'Escandalera, s'han pogut veure pancartes contra l'organització dels premis, la família real i contra empreses i bancs del Principat, així com diverses banderes independentistes catalanes i republicanes.

El Rei Felip VI ha lliurat aquesta tarda els premis Princesa d'Astúries en una cita especial, a la qual ha acudit també el president del Govern, Mariano Rajoy.