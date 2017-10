Trump es posa un 10 en l´ajuda a Puerto Rico

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que la resposta del seu Govern a Puerto Rico mereix un «10», perquè la devastació deixada per dos huracans és «pitjor que el Katrina», i el governador de l'illa, Ricardo Rosselló, va demanar un compromís «de llarg termini» amb la reconstrucció. Rosselló va visitar el Congrés i després la Casa Blanca per insistir que queda «molta feina per fer» i recordar que, a més de 45 morts, els dos huracans van destruir unes 250.000 cases.