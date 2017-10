Deixaran de vendre un fàrmac per induir el part pels efectes secundaris a França

El laboratori Pfizer deixarà de vendre a França a partir l'1 de març de 2018 un fàrmac utilitzat per induir el part, el Cytotec, per les alertes sanitàries que ha suscitat, va informar l'Agència Nacional de Seguretat del Medicament i dels Productes de Salut (Ansm). La decisió del laboratori es deu a les advertències sanitàries emeses per la Ansm, que ha afirmat que el Cytotec comporta efectes indesitjables greus tant per a la dona (ruptura del múscul interí) com en el fetus, amb hemorràgies o anomalies del ritme cardíac. Cytotec, compost per misoprostol, es va començar a comercialitzar a França el 1987 per al tractament preventiu o curatiu de les úlceres o les lesions gastroduodenals produïdes per esteroides, encara que el seu ús és cada vegada més residual. Tot i els avisos de l'agència francesa, el medicament s'ha utilitzat a França per induir parts a partir de les 37 setmanes.