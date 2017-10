Detenen una dona per pagar el seu casament amb la targeta d´una amiga a Castelló

Agents de la Guàrdia Civil van detenir una dona, veïna de Vinaròs (Castelló), com a suposada autora d'un delicte continuat d'estafa per pagar-se les seves noces, incloent el viatge de nuvis, i fer compres fraudulentes per un valor total de 6.200 euros amb la targeta de crèdit d'una amiga. L'actuació es va iniciar a mitjan mes de setembre passat, quan els guàrdies civils van tenir coneixement que una veïna d'aquesta localitat havia patit uns importants càrrecs fraudulents a la targeta de crèdit. Segons va informar la Guàrdia Civil, en la investigació es va comprovar que l'ara detinguda era amiga de la denunciant i que, a causa de la relació que les unia, tenia coneixement del número secret de la targeta de la dona perjudicada.

L'arrestada va fer vint-i-sis càrrecs per un import total de 6.227 euros, que incloïen el pagament del seu propi casament amb tots els complements, el reportatge fotogràfic relacionat amb la celebració, diversos regals i el viatge de nuvis, a més d'altres pagaments a diferents establiments de Vinaròs i Benicarló i reintegraments a gran quantitat de caixers. Tant la detinguda com les diligències instruïdes han estat posades a disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 de Vinarós, que està investigant els fets i prendrà declaració a les parts del cas.