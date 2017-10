El govern espanyol justifica el 155 per la necessitat de garantir «la llibertat, la seguretat i la pluralitat»

La Moncloa ha distribuït aquest dissabte l´argumentari que acompanyarà la petició del govern espanyol al Senat per a l´aplicació de l´article 155 de la Constitució a Catalunya on assegura que "resulta essencial" protegir "la llibertat, la seguretat i la pluralitat" i afegeix que el procés independentista genera un "greu risc per a l´interès general". El document sosté que la Generalitat ha "oblidat l´interès general" i ha desplegat un "discurs únic d´imposició de la independència" que en cap cas es pot traduir en una "declaració unilateral d´independència".

12 pàgines on l´executiu de Rajoy assegura que la intervenció es fa efectiva de manera "de manera garantista" i perseguint en tot moment "assegurar drets" i "no restringir llibertats". Els objectius, segons La Moncloa, són "restaurar la legalitat constitucional i estatutària, assegurar la neutralitat institucional, mantenir el benestar social i el creixement econòmic, i assegurar els drets i llibertats de tots els catalans" que han quedat sotmesos –sosté- "a l´arbitrarietat dels seus governants".

L´argumentari de La Moncloa porta per títol "motius per a l´aplicació de l´article 155 de la Constitució Espanyola" i justifica que la Constitució "permet a l´Estat adoptar mesures per restablir l´ordre constitucional o per prevenir, en el seu cas, un dany greu a l´interès general, respectant en tot moment l´existència de la Comunitat Autònoma, les seves institucions i el seu Estatut".

El document destaca els debats del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre on es van aprovar les lleis de desconnexió, i assegura que "les pretensions secessionistes estan motivant ja un seriós deteriorament del benestar social i econòmic de la Comunitat Autònoma de Catalunya". "S´ha provocat una progressiva fractura de la convivència i s´han posat en risc les condicions per al creixement econòmic", afegeix.

Recorda que el Tribunal Constitucional ha emès "un gran nombre de sentències" on ha requerit "de forma continuada a les institucions catalanes que actuïn en el respecte al marc constitucional i estatuari". Malgrat això, sosté, la Generalitat i les institucions catalanes "han continuat en la seva deriva secessionista".

El document recull també l´afectació del procés independentista sobre l´economia catalana, amb el trasllat de seus socials de "centenars d´empreses" i una afectació a l´activitat turística, a més d´una disminució de les comandes industrials i una baixada de vendes a les grans superfícies. Fets que "estan afectant l´evolució econòmica a Catalunya i contrasten amb el dinamisme econòmic que venia mostrant fins ara".



"Greu risc per a l´interès general"

També recorda els requeriments del govern espanyol a Puigdemont, que considera que el president de la Generalitat "no va atendre" perquè "no va donar una resposta afirmativa o negativa" i, en canvi, va "donar carta de naturalesa a un pretès referèndum". Segons La Moncloa, en la seva resposta Puigdemont va "reiterar l´incompliment frontal de les obligacions constitucionals i estatutàries" amb un "greu risc per a l´interès general".



"Cal garantir el funcionament de l´autogovern"

Segons l´argumentari, el 155 s´activa per "garantir el funcionament de l´autogovern" i "assegurar que funciona amb normalitat i neutralitat", i evitar així "l´arbitrarietat" de la Generalitat, que actua des d´un plantejament "absolutament incompatible amb les bases del sistema democràtic".