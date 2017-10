Identifiquen 800 turistes per les falses intoxicacions a les Balears

La Policia Nacional ha identificat 800 turistes britànics suposadament afectats per intoxicacions alimentàries a Balears, en el marc de l'operació Hook, que investiga falses reclamacions contra hotels. Aquests turistes van presentar reclamacions a través de 77 despatxos d'advocats que haurien orquestrat un possible entramat criminal basat en falses denúncies que han generat importants perjudicis econòmics al sector turístic balear i espanyol

Les actuacions s'emmarquen en la causa dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Palma, que investiga la comissió d'un possible delicte d'estafa en massa per les reclamacions fraudulentes de suposats problemes gàstrics, per part de turistes anglesos que van viatjar a Espanya mitjançant operadors turístics i en règim de tot inclòs.

Des de gener de 2016 i fins al final d'aquest estiu s'han rebut a les Balears reclamacions per un import proper als 4,5 milions d'euros, fet que suposa un increment de fins a un 700% respecte al volum d'anys anteriors. Aquesta praxi fraudulenta s'ha detectat també a Canàries.