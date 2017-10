May torna a vincular la factura del Brexit a la futura relació amb la UE

Theresa May no va voler concretar la factura final del Brexit.

Theresa May no va voler concretar la factura final del Brexit. JULIEN WARNAND/efe

La primera ministra britànica, Theresa May, no va voler concretar la factura final del Brexit, que va dir serà part de l'«acord final» sobre la futura relació amb el Regne Unit després de 2019. May no va voler donar una xifra concreta al final de la reunió centrada en la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, en la qual els líders no van aprovar passar a la segona etapa de la negociació, consagrada a fixar la futura relació, però sí que van donar llum verd per iniciar els treballs preparatoris entre els Vint-i-set de cara a entrar en aquesta segona fase «tan aviat com sigui possible».

Així mateix, la primera ministra va dir que sobre el desemborsament final de Regne Unit «caldrà veure pagament per pagament», encara que en qualsevol cas Londres «farà front als seus compromisos ja adquirits». May es va mostrar «optimista» sobre el futur del Regne Unit com a soci d'una «associació especial» de la UE després de la seva sortida del bloc. «Busquem una associació per a un futur ambiciós per al Regne Unit», va assenyalar.

Mentre que per a la UE era prioritari tancar una primera fase de negociacions amb Londres en què quedin clars els drets que tindran els ciutadans després del Brexit, així com la frontera d'Irlanda del Nord i la factura del divorci, per al Regne Unit és fonamental de cara al seu electorat tancar quina serà la futura relació -sobretot comercial- amb la UE.

May es va declarar «optimista» per haver aconseguit que s'inicïin els treballs preparatoris per a les negociacions sobre la futura relació, i va assenyalar que les negociacions s'estan portant a terme «amb esperit constructiu i amb professionalitat».

«Els europeus compartim els mateixos valors, però també desafiaments comuns, com la seguretat i la defensa o la immigració, sobre els quals haurem de seguir treballant junts», va afirmar, donant algunes pistes sobre per on vol que vagi la futura associació més enllà del lliure comerç amb la UE.

Per part seva, el president de França, Emmanuel Macron, va reafirmar la unitat dels estats membres de la Unió Europea en la negociació sobre el Brexit, i va destacar el fet que aconseguir avenços depèn de la primera ministra britànica. «Si no hi ha acord en la primera fase de la negociació no es podrà passar a la segona, i principalment serà el Regne Unit qui perdi», va explicar Macron.

El cap de l'Estat francès va assenyalar que no s'ha recorregut «ni la meitat del camí» en aquesta primera fase, en la qual s'ha d'aconseguir un acord sobre drets dels ciutadans, les fronteres d'Irlanda del Nord i la factura que Londres ha de pagar pels compromisos que té amb Brussel·les.

En tot cas, els líders de la Unió Europea van acordar començar els treballs per preparar les negociacions sobre la seva relació amb Londres després del Brexit. «Encara que el progrés no sigui suficient, això no vol dir que no hi hagi cap progrés. El Consell ha acordat començar la preparació interna per a la discussió sobre el marc per a la futura relació i els acords transitoris», va dir el president del Consell Europeu, Donald Tusk.