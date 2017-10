Puigdemont demana al Parlament un ple per respondre a l'«intent de liquidar la nostra democràcia»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat al Parlament de Catalunya que fixi una data per celebrar una sessió a la cambra que permeti «debatre i decidir» la resposta a l´aplicació de l´article 155 de la Constitució que ha anunciat al matí el president espanyol, Mariano Rajoy, i que implica el cessament del Govern i el control de la Generalitat i de la cambra catalana.

Puigdemont, que ha volgut fer una declaració institucional aquest dissabte a la nit per llençar el seu missatge, ha considerat la mesura de l´Estat un «intent de liquidar l´autogovern» i «el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco». «Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac», ha sentenciat el president.

El govern espanyol ha decidit aquest dissabte al matí aplicar l´article 155 a Catalunya. I des del mateix moment que Rajoy ho ha anunciat, s´esperava la resposta del president de la Generalitat. Carles Puigdemont ha preferit replicar la mesura amb una declaració institucional emesa a les 21:00 per TV3 des del Palau de la Generalitat. Ha estat en aquest discurs on ha assegurat ser "conscient de l´amenaça que pesa sobre tot el poble de Catalunya si l´Estat perpetra el seu propòsit liquidador».

És per això que ha avançat que demanarà al Parlament «que fixi la convocatòria d´una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans, debatin i decideixin sobre l´intent de liquidar l´autogovern i la democràcia, i s´actuï en conseqüència».

I és que les mesures anunciades per Rajoy no han estat la resposta que Puigdemont esperava a la seva oferta de diàleg. «El Consell de Ministres s´ha encarregat de donar un veritable cop de porta a aquest clam i a aquesta petició, i anuncia un seguit de mesures i de cessaments que, directament, representen la liquidació del nostre autogovern i de la voluntat democràtica dels catalans. Allò que els catalans van decidir a les urnes el govern espanyol ho anul·la als despatxos», ha etzibat el president.

Puigdemont, que ha retret al PSOE, a Cs i al Rei el seu suport al 155, ha considerat també que aquest camí suposa «el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat de Catalunya».

«Menyspreant la voluntat popular expressada de manera nítida i massiva a les eleccions del 27 de setembre de 2015, violentant el nostre Parlament i totes les garanties i drets dels diputats i diputades que han escollit el president de la Generalitat i han aprovat el programa de Govern, el Govern espanyol s´ha autoproclamat de manera il·legítima el representant de la voluntat dels catalans», ha dit amb to contundent.

I és que el president creu que Rajoy pretén «sense passar per les urnes, amb un suport escàs i en contra de la voluntat de la majoria, nomenar un directori perquè teledirigeixi des de Madrid la vida de Catalunya». En aquest sentit, s´ha mostrat contundent en assegurar que «les institucions catalanes i el poble de Catalunya no poden acceptar aquest atac», perquè «la humiliació que pretén el Govern espanyol fent-se tutor de tota la vida pública catalana, des del Govern fins als mitjans de comunicació públics, és incompatible amb una actitud democràtica i se situa fora de l´estat de dret».

«Imposar una forma de govern no escollida pels ciutadans i sense una majoria parlamentària que l´avali és incompatible amb l´estat de dret», ha afegit per explicar el seu posicionament.

Després de recordar que l´Estat ha «actuat impunement amb violència contra ciutadans pacífics, usat codis penals antics per mantenir a presó dues persones de pau que no han comès cap crim i perseguit idees i mitjans de comunicació, o estimulat de manera irresponsable la inestabilitat econòmica», Puigdemont ha acusat Rajoy de "menysprear la voluntat dels catalans i vulnerar el pacte constitucional del 1978» amb el recurs de l´Estatut al TC, i ha considerat que els mateixos que han fet això ara no poden «voler governar» els catalans.

És per això també que ha reclamat als ciutadans que facin suport a la Generalitat i el Parlament sense caure en provocacions. «Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada, però carregats de dignitat i de raons», ha dit.



Missatge als espanyols i a la UE



Puigdemont ha aprofitat per dirigir-se als «demòcrates espanyols», i en castellà els ha advertit que «el que s'està fent amb Catalunya és directament un atac a la democràcia que obre la porta a altres abusos de la mateixa índole en qualsevol part, no només a Catalunya».

«Criminalitzar al dissident, negar la realitat i aixecar murs de legalitats davant les finestres de la voluntat ciutadana... si triomfa tot això el dany a la democràcia, i per tant als ciutadans, serà molt sever i comportarà una reculada monumental. No hem de permetre que això passi», ha sentenciat.

El president, a més, s´ha dirigit en anglès als responsables polítics de la UE i a tota Europa, i al final del seu discurs ha avisat que «si els valors fundacionals d´Europa estan en perill a Catalunya, també correran risc a Europa». «Decidir democràticament sobre el futur d'una nació no és delicte. Això va en contra dels valors fundacionals que uneixen els ciutadans europeus a través de la seva diversitat», ha dit.

També ha remarcat que els catalans «fan el que fan perquè creuen en una Europa democràtica i pacífica, l'Europa de la Carta dels Drets Fonamentals que ha de protegir tots i cadascun dels ciutadans». Per últim, ha volgut que els europeus sàpiguen que «tot allò pel lluiten a casa seva, és també allò pel què estan lluitant els catalans a Catalunya». «I continuarem fent-ho», ha dit abans d´acabar amb un «visca Catalunya».