Trump vincula l´alça dels delictes al Regne Unit amb l´«islamisme radical»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va vincular al seu compte de Twitter l'augment dels delictes a les regions britàniques d'Anglaterra i Gal·les amb l'«extensió generalitzada del terrorisme de l'islamisme radical». El mandatari va fer referència a un informe publicat dijous per l'Oficina Nacional d'Estadístiques (ONS) del Regne Unit, en el qual es detalla que, entre juny de 2016 i juny de 2017, la Policia va registrar 5,2 milions de delictes a Anglaterra i Gal·les, fet que suposa un 13% més que en els dotze mesos anteriors. Les paraules de Trump van generar les queixes de diversos polítics britànics i associacions.

«Acaba de sortir un informe: El crim del Regne Unit creix un 13% anual per l'extensió generalitzada del terrorisme de l'islamisme radical. No és bo, hem de mantenir els Estats Units segurs!», va escriure Trump en el seu compte de la xarxa social Twitter.

Paral·lelament, el Govern del president dels EUA va notificar a una cort de l'estat de Maryland que planeja interposar un recurs contra el bloqueig judicial que va impedir aquesta setmana l'entrada en vigor de part del seu veto migratori.

Els advocats del Departament de Justícia van interposar davant la cort federal de Maryland una breu notificació en la qual indiquen que recorreran el bloqueig davant del Tribunal d'Apel·lacions de la Cambra Circuit, una instància inferior al Tribunal Suprem dels EUA.

Aquest és el primer pas que el Govern dels EUA ha de fer per recórrer la sentència que va dictar aquesta setmana el jutge de la cort federal de Maryland Theodore D. Chuang per frenar el veto en considerar que podria dirigir-se contra una minoria religiosa i violar el dret a la llibertat de culte, recollit a la Constitució. Un altre jutge a Hawaii també va prendre una decisió en contra del veto, tot i que, de moment, el Govern no ha notificat la seva intenció de recórrer.