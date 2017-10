El conservador Abe surt com a favorit en les eleccions del Japó

El Japó va viure ahir el seu últim dia de campanya de cara unes eleccions anticipades en les quals el primer ministre, el conservador Shinzo Abe, parteix com a favorit indiscutible i on l'arribada del tifó Lan podria tenir un impacte fort en la participació. Els principals líders van protagonitzar per tot el país els últims actes d'una campanya que va començar el passat 10 d'octubre després de la convocatòria amb un any d'avançament d'aquests comicis per a la cambra baixa del Parlament.

Abe, líder del conservador Partit Liberal Demòcrata (PLD), formació que porta en el poder al Japó des de 1955 gairebé de manera ininterrompuda, va celebrar diversos actes en ciutats de tres províncies diferents. Al barri toquiota d'Akihabara, epicentre de la tecnologia i el manga, el primer ministre va reunir més d'un miler de persones sota una persistent pluja i va insistir en la necessitat d'apostar per l'estabilitat i la fortalesa del seu Govern, a més de posar l'accent en els seus èxits econòmics. En un ambient bastant caldejat, les banderes del Japó dels seus seguidors es barrejaven amb algunes pancartes amb lemes com «Odi Shinzo Abe» que portaven detractors seus.

Tot i el deteriorament de la popularitat del primer ministre, que busca revalidar el seu mandat per tercera vegada en cinc anys, el seu partit aconseguirà, segons mostren les enquestes, repetir o fins i tot ampliar la majoria.