Moscou diu que no dubta del caire pacífic del programa nuclear iranià

Rússia ha tornat a mostrar el seu suport al pacte nuclear amb l'Iran en assegurar que «mai» ha posat en dubte el caràcter pacífic del programa atòmic de Teheran.



El diplomàtic va afegir que Moscou està disposada a dialogar amb la resta dels països que van signar l'acord amb l'Iran per preservar l'acord i garantir «la seva plena realització». «Cal aprofitar al màxim el potencial del pacte per restablir i crear unes bones condicions per a la cooperació econòmica i comercial amb l'Iran», va assenyalar.



Crítiques dels Estats Units

El president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar la setmana passada amb abandonar l'acord multilateral amb l'Iran si no es corregeixen els seus «defectes», mitjançant una negociació internacional o una llei del Congrés nord-americà.

Les paraules de Trump van ser qualificades de «bestieses»per pert del líder suprem iranià, Ali Khamenei, que a més va carregar contra Europa per no esforçar-se a defensar l'acord.

El pacte, que va ser signat el juliol de l'any 2015 entre Teheran i el Grup 5 + 1 (EUA, Rússia, la Xina, França, Regne Unit i Alemanya), limita el programa atòmic de Teheran a canvi d'un aixecament de les sancions internacionals que se li havien imposat.