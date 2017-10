Rutte aposta per un govern amb experiència i diversitat per a Holanda

El liberal Mark Rutte va començar a reunir-se ahir amb els membres del seu tercer executiu, un dels més diversos de la història d'Holanda, que aposta per l'experiència amb el nomenament de polítics progressistes, democristians i conservadors cristians.

«És una composició molt interessant i hi ha una àmplia representació de la societat. Alguns partits han apostat pel 50-50 en el gènere. Hi ha un partit molt conservador, però també ministres liberals, homosexuals, etc. Tots molt disposats i amb molta experiència», va explicar l'analista polític Diederik Brink.

El nou executiu, conegut a la premsa com Rutte III, està format per membres del liberal VVD, Crida Demòcrata Cristiana (CDA), els progressistes D66 i Unió Cristiana, els quatre partits que van elaborar el projecte de coalició presentat al Parlament. Els líders de la coalició van donar divendres el vistiplau a aquest «meravellós equip», en paraules de Rutte, que presentarà els nous càrrecs al Parlament el dia 26.