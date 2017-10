Un ancià en mata un altre a una residència geriàtrica

Un home de 91 anys ha estat detingut en una residència d'avis de Manises per matar a garrotades a un altre intern de 64 anys. Pel que sembla, el sospitós pateix una demència senil, el que, al costat de la seva avançada edat, podria evitar ser imputat pel crim.

Els fets van passar dissabte passat, 21 d'octubre, quan l'acusat va atacar a la seva víctima amb un garrot. El ferit, de 64 anys, va ser immediatament traslladat a l'Hospital de Manises. En un primer moment no es temia per la seva vida, segons ha pogut saber Diari de Girona de fonts de tota solvència; però, un cop al centre hospitalari, el seu estat va empitjorar i ahir va acabar morint, el que ha portat a la Policia Nacional a instruir les diligències per homicidi en comptes de per agressió.

Minuts després de l'atac, i després de rescatar el ferit, el presumpte agressor va ser arrestat per agents del Cos Nacional de Policia.