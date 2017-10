Canvi d'hora d'octubre 2017: Quan i com ens afecta?

El canvi d'hora d'octubre és un dels moments menys esperats després de la finalització de l'estiu. I no és per menys. Aquest diumenge, 29 d'octubre, tot Europa sincronitzarà els seus rellotges per endarrerir-los una hora i guanyar temps de llum durant el dia.

Una pràctica històrica que des de l'any 1996 es realitza l'últim diumenge d'octubre, ja que abans es feia al setembre. Així, a les tres de matí seran de nou les dues, guanyant, com es diu popularment, una hora de son. D'aquesta manera s'acaba l'horari d'estiu, que va començar el 26 de març.



Quan és exactament el canvi horari d'octubre?

El canvi horari tindrà lloc a la matinada de diumenge 29 d'octubre. A les tres de la matinada tornaran a ser les dues, per tant, el rellotge s'ha d'endarrerir una hora.



Quina és la raó per la qual es canvia l'hora dues vegades l'any?

La veritat és que la primera persona que va proposar aquest canvi horari va ser el polític i inventor Benjamin Franklin al 1874. La raó, l'estalvi en espelmes en guanyar més llum solar, ja que es fa de dia abans i es fa de nit abans. Tot i que la proposta no va prosperar. Va ser ja en la Primera Guerra Mundial quan es va decidir acollir la pràctica amb l'objectiu d'estalviar carbó. I és que, la raó actual no és diferent de la històrica. Es tracta d'estalviar en energia i llum.

A la Unió Europea s'aplica com a norma des de l'any 1981. Es renova cada quatre anys i a més, unifica els dies en què es fa el canvi en els països pertanyents a la Unió Europea. Encara que no tots els països del món ho fan el mateix dia.



Com ens afecta aquest canvi horari?

Encara que el canvi horari es produeix dues vegades l'any, a l'hivern es guanya una hora de son i a l'estiu es perd. Això comporta una gran diferència. És en la segona ocasió quan més es nota físicament i psicològicament. Perquè perdre una hora en aquesta nit fa que el cos quedi afectat.

D'una banda, tot depèn de la persona i sobretot incideix en els nens i la gent gran. Cansament, malestar o irritabilitat són algunes de les causes del canvi d'hora.



Consells per a adaptar-te millor al canvi horari

- Fer exercici és una bona manera de millorar el rellotge intern, igual que adaptar el nostre horari de menjars.

- Mantenir horaris de son regulars.

- Exposar-se a la llum solar durant una estona cada dia també pot millorar el ritme corporal.