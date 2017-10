Detenen quatre persones relacionades amb el brutal atemptat de Somàlia

El ministre de Seguretat de Somàlia, Islow Dualle, ha anunciat que han estat capturats quatre sospitosos d'estar involucrats en l'atemptat amb camions bomba perpetrat la passada setmana a la capital del país, Mogadiscio, que va deixar 358 morts i 56 desapareguts. Els sospitosos són presumptament el conductor del vehicle que va explotar en el segon atac, l'encarregat de facilitar l'accés d'un camió bomba a la ciutat i dues persones més.

El Govern de Somàlia va assenyalar que està preparat per llançar atacs militars contra el grup terrorista Al-Xabab, presumpte autor del mortal atemptat, tot i la baixa capacitat militar i agitació política que viu el país en aquests moments. Per la seva banda, el president va convocar una reunió d'emergència amb el seu Executiu per al proper 28 d'octubre per tal de debatre sobre reformes polítiques i de seguretat per combatre el grup gihadista.

El nombre de víctimes mortals causat per l'atemptat s'eleva a 358, a més hi ha 228 ferits i altres 56 persones estan desaparegudes. Els 122 ferits més greus van ser traslladats a Turquia, Kenya i Sudan per rebre tractament mèdic.

La primera explosió es va produir costat de l'hotel Safari, situat a la coneguda com a intersecció K5, una de les zones més populars de la capital i seu d'oficines governamentals, hotels i restaurants. El segon atac, amb idèntic modus operandi, es va dur a terme al costat d'un concorregut mercat situat al costat de l'antiga seu de l'aerolínia nacional Somalia Airlines al districte de Wadajir.

Els problemes interns del Govern i el seu distanciament amb la cúpula de l'Exèrcit han permès a Al-Xabab recuperar la seva capacitat d'atemptar a gran escala. L'organització terrorista, que es va afiliar el 2012 a Al-Qaeda, controla part del territori al centre i el sud del país.