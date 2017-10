Juncker: 'Estic contra tots els separatismes a Europa'

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha assegurat avui en un fòrum universitari que està "en contra de tots els separatismes a Europa" i no li agrada "el que està passant a Catalunya".

"La voluntat de voler tenir una identitat pròpia és un reflex comprensible. Però voler oposar la identitat que tenim (...) a la d'altres regions és de mala qualitat. Estic en contra de tots els independentismes a Europa", ha declarat el president de l'Executiu comunitari.

"Per tant no m'agrada el que està passant a Catalunya, des del respecte a la voluntat popular observada", ha afegit Juncker, qui s'ha pronunciat d'aquesta manera en una intervenció davant estudiants de l'escola de ciències polítiques Science-Po d'Estrasburg, ciutat en la qual es reuneix el Parlament Europeu aquesta setmana en sessió plenària.

El màxim responsable de la Comissió Europea ha afegit que, més enllà de la crisi a Catalunya, està a favor que es mantingui "un debat sobre el paper de les regions" a la Unió Europea, i ha recordat que la UE disposa d'un òrgan consultiu, el Comitè de les Regions (Cdr), on aquestes poden defensar els seus plantejaments.

Juncker s'ha dit "convençut que en 20 o 30 anys el gran partit econòmic" no es disputarà entre Estats, sinó "entre les regions", i ha advocat per dotar-les "dels mitjans que necessiten per reafirmar la seva identitat, perquè facin valer el seu interès econòmic. És essencial"

"Els que componen Europa, els pobles d'Europa, no hi ha (un sol) poble europeu, voldrien que Europa respecti millor les nacions. Les nacions no són una invenció provisional d'Europa. Estan fetes per durar", ha prosseguit.

"Però no és una raó per deixar-se portar per les vel·leïtats de l'independentisme", ha conclòs.