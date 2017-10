El líder opositor rus Navalni queda en llibertat després de 20 dies a la presó

El líder opositor rus, Aleksei Navalni, va ser alliberat d'una presó a Moscou després de passar-hi 20 dies tancat per convocar reiteradament manifestacions antigovernamentals sense autorització oficial. «He sortit. En 20 dies he llegit 20 llibres i he begut 80 litres de te», va escriure Navalni al seu compte d'Instagram.

L'opositor va ser detingut al portal de casa seva el passat 29 de setembre quan es disposava a viatjar amb tren a un míting a la ciutat de Nizhni Nóvgorod. Ahir a la tarda, Navalni va reunir-se amb els seus seguidors a Astrakhan (sud de Rússia). La portaveu del polític opositor, Kira Yarmush, va avançar que en aquesta ocasió l'acte havia estat autoritzat per les autoritats de la ciutat.

Navalni, que va assegurar després del seu alliberament estar «totalment preparat per a la feina que haig de fer», va decidir continuar amb la seva campanya electoral tot i estar inhabilitat per a les eleccions presidencials de març de 2018 pels seus antecedents penals.

Navalni, l'únic polític que pot fer ombra al president Vladímir Putin, acusa el Kremlin de boicotejar la seva campanya en impedir que pugui celebrar els mítings electorals que tenia previstos a diverses ciutats del país.



Jornada de protesta

A causa del seu arrest, el líder opositor no va poder acudir a la protesta nacional que ell mateix va convocar per al 7 d'octubre, dia en què Putin feia 65 anys, però es va mostrar molt satisfet amb la marxa d'aquesta jornada, en què hi va haver 36 actes legals i 26 no autoritzats, tots ells amb una gran afluència de persones contràries a la política que està portant a terme el govern.

Segons fonts dels partits opositors, a tot el país van ser detingudes gairebé 300 persones, una xifra que la policia va reduir a 136 i que van ser alliberades poques hores després.