Brussel·les avisa de grans problemes financers pel Brexit i els refugiats

El comissari europeu de Pressupost i Recursos Humans, Günther Oettinger, va destacar els «substancials problemes financers» que afronta el pressupost comunitari per la sortida del Regne Unit de la UE i la massiva i no prevista arribada de refugiats. En una trobada amb ciutadans a Berlín, el comissari alemany va apuntar que el Brexit deixarà un «forat» d'entre 12.000 i 15.000 milions d'euros a les entrades de capital i que la crisi dels refugiats ha provocat un altre «forat», que no va quantificar, en les sortides de fons.

Per això, la política agrària comuna ha de patir «retallades» per contribuir a tancar aquests forats, segons Oettinger, que va avançar que al desembre es presentarà el projecte de la Comissió Europea per «reformar i modernitzar» aquesta partida comunitària. A més, va afegir que cal que els països membres augmentin les seves contribucions més enllà d'esmenar aquests forats, perquè la UE s'enfronta a diferents reptes. Entre els més destacats es troben la lluita contra les causes que provoquen les migracions massives i el reforç de les fronteres exteriors del bloc, segons Oettinger, que va titllar la «inestabilitat» del «veïnat» europeu com el principal repte de la UE.

Per altra banda, la primera ministra del Regne Unit, la conservadora Theresa May, va destacar que s'han fet «avenços importants» en les negociacions sobre el Brexit, al mateix temps que comença a rebre pressions per part d'empresaris britànics per tancar un acord de transició el més aviat possible.

May va assegurar a la Cambra dels Comuns que el diàleg entre Londres i Brussel·les ha pres un nou impuls en les últimes setmanes, tot i que els Vint-i-set socis europeus encara no veuen progrés suficient per passar a la segona fase de la negociació, que tractarà la futura relació comercial.

En una sessió parlamentària per explicar la cimera de caps d'Estat i de Govern comunitaris de la setmana passada, la primera ministra va dir que el diàleg s'ha desencallat gràcies al seu «clar compromís» respecte les obligacions financeres que manté el Regne Unit amb el pressupost comunitari. «Cap dels nostres socis europeus haurà de pagar més ni rebrà menys durant l'actual pla pressupostari com a resultat de la nostra decisió de sortir» de la Unió Europea, va destacar.

La seva proposta d'establir un període de transició en el qual el Regne Unit mantingui l'accés al mercat únic «en els termes actuals» després de la seva sortida efectiva del club europeu, previsiblement al març de 2019, també ha estat un «pas endavant», va argumentar .

La primera ministra va informar a la cambra baixa britànica sobre l'estat de les negociacions després que es divulgués una carta en què diversos líders empresarials adverteixen el ministre del Brexit, David Davis, sobre conseqüències negatives si no es tanca un acord de transició aviat. «Les companyies s'estan preparant per prendre decisions serioses a l'inici del 2018, que tindrien conseqüències per als llocs de treball i les inversions al Regne Unit», afirmava la missiva.