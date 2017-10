Condemnen a 27 anys de presó l´esquarterador de Madrid

L'Audiència Provincial de Madrid va condemnar a més de 27 anys de presó Bruno Hernández Vega, més conegut com l'esquarterador de Majadahonda (Madrid), pels assassinats de la seva tia i de la seva inquilina, dels cossos de les quals es va desfer utilitzant una picadora industrial i les restes de les quals encara no han aparegut.

La Secció 30 de l'Audiència madrilenya va descartar que l'esquizofrènia paranoide que pateix l'acusat, que ara té 34 anys, anul·lés les seves facultats mentals, en no establir-se una clara relació entre el seu deliri i els assassinats.

El tribunal el va condemnar a 27 anys, tres mesos i un dia de presó després que el jurat popular el considerés responsable de les morts de la seva tia Liria Hernández Hernández i de la seva inquilina Adriana Beatriz Gioiosa. Per cada un d'aquests crims el va condemnar a dotze anys de presó, i la resta de la pena és pel delicte continuat d'estafa (vint-i-un mesos i un dia de presó), per falsedat documental (sis mesos de presó) i per tinença il·lícita d'armes (un any de presó).