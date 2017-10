Dastis obre la porta a què no s´apliqui "a la pràctica" el 155

El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha obert la porta aquest dimarts des d'Estrasburg a què no s'apliqui el 155. "Si hi ha possibilitats que no s'hagi d'aplicar a la pràctica, benvingudes siguin", ha dit en declaracions als mitjans al Parlament Europeu davant la pregunta de si hi hauria algun marge per frenar l'aplicació de l'article si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acut finalment al Senat.

El ministre ha explicat, en aquest sentit, que veuria amb bons ulls que Puigdemont comparegués davant de la cambra alta si bé no ha concretat què podria frenar el 155. "No puc endevinar què dirà Puigdemont però puc dir que personalment em sembla una bona senyal que vagi al Senat i expressi el seu punt de vista", ha dit.

Preguntat per si els líders dels grups de l'Eurocambra amb qui s'ha reunit li han expressat preocupació perquè es repeteixin imatges de violència, Dastis ha dit que un dels objectius de l'aplicació del 155 és que "tot es faci de manera pacífica". Tot puntualitzant que no cal entrar en el debat de si algunes de les imatges de l'1-O estaven "exagerades", Dastis ha dit que faran "tot el necessari" perquè l'activació del 155 es faci de forma "pacífica".