Un home ataca una periodista amb un ganivet en una emissora de Moscou

Un home armat va irrompre a la redacció de l'emissora russa Eco de Moscou i va atacar amb un ganivet la periodista Tatiana Felgenhauer. L'agressor va ser detingut i la periodista, que va resultar ferida al coll, va ser hospitalitzada i es troba en coma induït. «Felgenhauer està connectada a ventilació mecànica i en coma induït», va explicar el redactor en cap de l'emissora, el conegut periodista Aleksei Venediktov. A l'hospital moscovita on va ser intervinguda la periodista van qualificar el seu estat de «greu» abans de provocar-li el coma induït. Fonts policials van opinar que l'atac podria haver-se produït per «motius personals» i que la víctima potser coneixia l'agressor. Pel que sembla, l'atacant estava obsessionat amb la periodista. «Sabia on anava i a per qui», va assegurar el redactor en cap de l'emissora, les oficines de la qual es troben a ple centre de Moscou.