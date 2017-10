Investiguen la mort d'un home agredit en una residència d'ancians a València

El Cos Nacional de Policia investiga la mort d'un home de 64 anys que va ser agredit la nit de dissabte passat en una residència de Manises (València) i que, tot i que va ser donat d'alta, va morir un dia després. L'home va ser traslladat a l'hospital durant la matinada de dissabte passat, però va ser donat d'alta i va tornar a la residència. No obstant això, es va tornar a trobar malament i va ser ingressat de nou al centre hospitalari, on va morir diumenge. La policia va informar que de moment no s'ha practicat cap detenció i que s'està a l'espera que es confirmin les causes de la mort.