Un jutge de Portugal justifica la violència de gènere contra dones adúlteres

L'Audiència Provincial de Porto ha emès una resolució en la qual el jutge a càrrec d'un cas de violència de gènere censura una víctima i relativitza la brutal pallissa que va patir a mans del seu marit i el seu examant, argumentant que l'atac era «comprensible», ja que la dona havia mantingut una relació extramatrimonial. En la sentència, el magistrat Neto de Moura afirma que «l'adulteri comès per una dona és un gravíssim atemptat contra l'honor i la dignitat de l'home». Per aquest motiu, rebutja l'apel·lació de la Fiscalia lusitana, que buscava augmentar les condemnes suspeses imposades als dos homes, els quals van segrestar i apallissar la víctima.

El jutge racionalitza la violència perpetrada pels homes argumentant que «l'adulteri comès per una dona és un tipus de conducta que la societat sempre ha condemnat, i que segueix condemnant fortament. Les dones honestes són les primeres a estigmatitzar aquestes dones. Per això la violència exercida per l'home es veu amb comprensió, ja que ha estat vexat i humiliat per la dona». En la resolució es pot llegir que «a la Bíblia podem llegir que la dona que manté relacions extramatrimonials ha de ser castigada amb la pena de mort». També cita el Codi Penal de 1886, segons el qual els homes que assassinen les dones infidels rebien penes simbòliques.