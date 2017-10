El primer ministre japonès promet «contundència» amb Corea del Nord

El primer ministre japonès, Shinzo Abe, va prometre «contramesures contundents» per plantar cara als desafiaments de Corea del Nord, després de la sòlida victòria de la coalició governant que lidera a les eleccions generals de diumenge. «A partir del suport popular que hem rebut, estem capacitats per posar en marxa contramesures contundents davant l'amenaça nord-coreana», va explicar Abe en una roda de premsa per valorar els resultats dels comicis anticipats.

El líder conservador també va assenyalar que el problema de Corea del Nord serà un dels temes principals que tractarà amb el president nord-americà, Donald Trump, durant la visita que aquest té previst fer al Japó entre els dies 5 i 7 de novembre. «He parlat amb Trump i hem acordat que quan vingui dedicarem un temps significatiu per tractar com fer front a aquest desafiament», va assenyalar Abe.

Per part seva, Corea del Nord va acusar el Govern nipó d'«impulsar la militarització del país» i de preparar «una nova invasió de la península coreana», amb motiu de la reelecció del mandatari japonès. En un comunicat distribuït per l'agència estatal nord-coreana KCNA, el règim que lidera Kim Jong-un va carregar contra els «reaccionaris japonesos» que van convocar les eleccions anticipades al Japó.

Segons el parer de Pyongyang, Abe ha intentat justificar aquesta cita electoral amb la necessitat de fer front a Corea del Nord per així «romandre en el poder i aplanar el camí per tornar a envair la península coreana». El Japó «ha tornat a escenificar una altra sinistra caricatura política, en la qual ha revelat el seu veritable rostre com un estat bel·licista que ha donat un nou impuls a la seva militarització», assenyalava el comentari sobre les eleccions nipones realitzat per un portaveu del Comitè nord-coreà de la pau d'Àsia-Pacífic. «Ara que està ben clar que tot el Japó dóna suport als preparatius per a la reinvasió amb el suport dels Estats Units i Corea del Sud», va afegir.