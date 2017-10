Moren almenys 13 persones en un atemptat suïcida de Boko Haram a Nigèria

Almenys 13 persones van morir i 18 van resultar ferides en un triple atac suïcida perpetrat per suposats membres de l'organització terrorista Boko Haram a Maiduguri, al nord-est de Nigèria. L'atemptat, que es va produir diumenge a la nit, va ser dut a terme als afores de la ciutat per un home i dues dones que van detonar les càrregues explosives que portaven a sobre, morint també a l'acte, va explicar el portaveu de la policia regional, Victor Isuku . «No hi ha dubte que Boko Haram és el responsable, aquest és el seu modus operandi», va indicar Isuku. Aquest atemptat és el més letal de tot octubre a l'estat de Borno, del qual és capital Maiduguri, una de les ciutats més assetjades per aquest grup gihadista.

El Govern nigerià ha enviat els caps de l'Exèrcit a la zona nord-oriental del país per lluitar contra Boko Haram, que ha augmentat els seus atacs a la regió després de les operacions militars que els van expulsar de les zones que ocupaven l'any passat. Boko Haram lluita per imposar un Estat islàmic a Nigèria, país de majoria musulmana al nord i predominantment cristiana al sud. El grup va adquirir notorietat internacional en declarar el seu propi califat islàmic al nord de Nigèria i declarar-se franquícia de l'Estat Islàmic.