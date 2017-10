Ryanair farà pagar un suplement de 5 euros per portar la maleta a la cabina

Ryanair ha confirmat aquest dimarts que retarda la posada en marxa de la seva nova política d'equipatges fins el 15 de gener de 2018, donant així més temps, segons l'aerolínia, als seus clients per acostumar-se als canvis, especialment durant la temporada alta de Nadal. La nova política d'equipatges de Ryanair rebaixa el preu de les maletes facturades (de 35 euros a 25 euros), per animar a més clients a facturar les maletes. En canvi, pujar la maleta a la cabina costarà 5 euros. La intenció de l'aerolínia és reduir la quantitat de maletes a bord. D'aquesta manera, volar des de l'aerpport de Girona, on Ryanair copa la majoria de vols, pot sortir més car o més barat en funció dels hàbits dels passatgers.

Des del proper 15 de gener, el preu per maleta facturada baixa de 35 a 25 euros. El pes permès per a les maletes facturades es va incrementar de 15kg a 20kg el 6 de setembre passat.

A partir del 15 de gener del 2018, només els passatgers amb embarcament prioritari (incloent les tarifes Plus, Flexi Plus i Family Plus) podran pujar dos volums a la cabina. La resta de passatgers només podran pujar la bossa de mà més petita a la cabina, mentre que la maleta de cabina (més gran) es baixarà a la bodega, sense cost addicional, a la porta d'embarcament.

Kenny Jacobs, portaveu de Ryanair, ha explicat que "retardarem la posada en marxa de les nostres noves normes d'equipatge fins el 15 de gener de 2018, amb l'objectiu d'ajudar els nostres clients a familiaritzar-se amb els canvis de la política. A partir de gener, els clients sense embarcament prioritari només podran pujar un volum petit a la cabina, mentre que la seva maleta de cabina (més gran) es baixarà a la bodega, sense cost addicional, a la porta d'embarcament. Amb això, s'accelerarà l'embarcament dels vols i es reduiran els retards.

Ja s'ha posat en marxa la primera fase de la nostra nova política d'equipatges, que ofereix als passatgers una reducció de les tarifes per bosses o maletes a les portes d'embarcament, una situació que està provocant retards en els vols.

L'embarcament prioritari es pot adquirir per tan sols 5 € a l'hora de fer la reserva, o afegir més tard per 6 € fins a una hora abans de l'horari previst d'enlairament.

