La UE destinarà els diners del Princesa d´Astúries a Galícia

La Unió Europea (UE) ha decidit entregar l'import del premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia, dotat amb 50.000 euros, a les víctimes dels incendis a Galícia i Portugal, una decisió «simbòlica» per mostrar «proximitat» amb les comunitats afectades. Segons el president del Parlament Europeu (PE), Antonio Tajani, la decisió va ser presa conjuntament amb els presidents de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, i del Consell Europeu, Donald Tusk.

«El fenomen és preocupant i mereix tota la nostra atenció. Només aquest any a Europa s'han cremat 750.000 hectàrees i més de 100 persones han perdut la vida», va assegurar el polític italià. Tajani va destacar «la necessitat i urgència d'instituir un cos de protecció civil europeu i simplificar el context normatiu per permetre a les poblacions obtenir una ajuda immediata en cas de necessitat». Precisament, demà els eurodiputats discutiran amb el Consell i la Comissió com millorar i accelerar la resposta d'emergència de la UE i les eines de finançament per assistir Espanya i Portugal després dels últims incendis.