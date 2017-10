Els conservadors ofereixen formar govern a la ultradreta a Àustria

Sebastian Kurz, guanyador de les eleccions del passat dia 15 a Àustria, va oferir a l'ultranacionalista i euroescèptic FPÖ formar una coalició, amb la condició que sigui proeuropea, mentre que els seus potencials socis van insistir en la restricció de la immigració com a tema principal. «Amb mi només pot haver-hi i només hi haurà un Govern proeuropeu», va assegurar Kurz, que es va fer càrrec el maig passat d'un Partit Popular austríac (ÖVP) en hores baixes i al qual el dia 15 va aconseguir col·locar com a primera força del país, amb el 31,5% dels vots.

Kurz, que amb 31 anys pot convertir-se en el cap de Govern més jove de la Unió Europea, va explicar que la seva decisió d'elegir el FPÖ com a soci es deu tant a les coincidències programàtiques com a la, va dir, poca disposició dels socialdemòcrates a repetir la gran coalició en el poder des de 2007.

Així, va insistir en el missatge que va repetir una i altra vegada durant la campanya: que el socialdemòcrata SPÖ, segon a les eleccions, preferia una coalició amb els ultres, tercers. Kurz va assegurar que «no tinc la sensació que Christian Kern (actual cap de Govern socialdemòcrata) tingui interès a ser vicecanceller en un Govern» encapçalat pel líder conservador. La tercera possibilitat, un Executiu en minoria, és per a Kurz només un pla B en el cas que les negociacions amb els ultranacionalistes no arribin a bon port.

Per part seva, el líder ultradretà, Heinz-Christian Strache, va demanar que «la UE es limiti a les àrees essencials i sigui aquí, per fi, activa en la protecció de les fronteres exteriors, l'expulsió dels immigrants il·legals i la signatura d'acords de repatriació».