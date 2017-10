Estat Islàmic usa Messi per amenaçar amb atemptar contra el Mundial de Rússia

Estat Islàmic ha col·locat entre els seus objectius terroristes al Mundial de futbol que ha de disputar-se l'any que ve a Rússia. Segons el portal especialitzat en monitoratge d'activitats extremistes SITE, l'Estat Islàmic planeja atacar la cita mundialista.



El grup terrorista ja ha fet públiques les seves intencions. I ho ha fet a través d'una amenaça en la qual ha recorregut a la figura de Leo Messi. D'aquesta manera, ha difós una imatge en què es veu el davanter argentí del Barcelona empresonat i amb sang a l'ull esquerre.





Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK