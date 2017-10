El policia que va matar la turista espanyola al Brasil, en llibertat

La Justícia brasilera va concedir la llibertat provisional al tinent de la Policia Militaritzada considerat l'autor del tret que va matar dilluns la turista espanyola María Esperanza Jiménez a la favela de Rocinha, a Rio de Janeiro. El Tribunal de Justícia de Rio de Janeiro va determinar la llibertat del tinent Davi Dos Santos Ribeiro, de 30 anys, després d'una audiència en la qual el jutge va considerar que l'acusat «no és una amenaça» per a eventuals testimonis i a més posseeix «un full de serveis exemplar».

El tinent va ser detingut després de prestar declaració de matinada i traslladat a la presó a l'espera de judici sota el càrrec d'«homicidi qualificat». La Divisió d'Homicidis de la Policia Civil havia demanat la presó preventiva per a Dos Santos Ribeiro en ser considerat l'autor del tret.

La turista espanyola, de 67 anys, va morir després de rebre un tret al coll quan estava en un vehicle a Rocinha en companyia del seu germà, la seva cunyada, una guia brasilera i el conductor del cotxe. La versió inicial de la Policia Militar va apuntar al fet que el cotxe s'havia saltat un control i no havia respectat l'ordre d'aturar-se, però tots els ocupants del vehicle coincideixen que no hi va haver senyal perquè s'aturessin.

El tinent estava amb un altre oficial i un soldat de la Policia Militaritzada que va fer un tret a l'aire i respondrà ara en llibertat pel crim militar per tret d'arma de foc. La Policia Civil va decomissar l'arma del tinent i la del soldat, que passaran per una perícia.

El vehicle en què viatjava Maria Esperanza, un Fiat Freemont, va rebre dos trets que van impactar contra el parafang del darrere i la finestra del darrere. Segons les investigacions, el tret a la finestra del darrere va impactar al coll de Maria Esperanza i va seguir la seva trajectòria fins que gairebé fereix també el conductor, un italià que resideix des de fa quatre anys a Rio.

Segons el diari O Globo, una llei sancionada per l'expresidenta Dilma Rousseff el 2014 prohibeix que es dispari contra un vehicle que no respecti un bloqueig policial a la via pública, excepte en situació de «risc de mort o lesió», el que inicialment indica que els agents no van respectar el codi d'abordatge.



Una favela en guerra

Els espanyols van arribar a la favela després d'haver contractat un paquet en una agència de turisme, però van assegurar a les autoritats que no van ser alertats per l'empresa sobre els riscos del passeig. La favela de la Rocinha, que té uns 60.000 habitants, viu des de fa setmanes enfrontaments entre bandes rivals del tràfic de drogues, que el govern ha intentat sufocar amb un augment de la presència policial.

La titular de la Comissaria Especial d'Atenció al Turisme de Rio de Janeiro, Valéria Aragão, va assegurar que els turistes espanyols sabien que es tractava d'una favela, però desconeixien que era una regió conflictiva. «Ells entenien que seria un territori tranquil per passejar. Van veure la policia circulant i per això es van sentir més segurs, però, en realitat, era exactament el contrari», va afegir.