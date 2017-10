El president del Consell Europeu no descarta que el Brexit no es porti a terme

Tusk creu que «de Londres depèn com acabi això». C. HARTMANN/reuters

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va assegurar que depèn de Londres com acabi la negociació del divorci entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE), i va tornar a insistir que no descarta la possibilitat que el Brexit no arribi a produir-se. «Mentre no estiguem dividits, la UE podrà posar-se dreta a qualsevol escenari. De fet, de Londres depèn com acabi això: amb un bon acord, sense acord o sense Brexit», va explicar Tusk davant del ple del Parlament Europeu, reunit a Estrasburg (França).

No és la primera vegada que, un cop iniciat el procés de desconnexió britànica de la UE, el president del Consell Europeu deixa oberta la porta de la permanència del Regne Unit al club comunitari, que segons el calendari hauria d'abandonar la Unió el 29 de març de 2019. El juny passat, en un comunicat difós per Tusk abans d'una cimera de líders de la UE a Brussel·les, el president del Consell Europeu va fer referència a la mateixa possibilitat.

Per part seva, el negociador comunitari per al Brexit, Michel Barnier, va assenyalar que les obligacions britàniques amb el pressupost comunitari inclouen partides que estaran pendents de pagament a partir del 2020, com passa amb les ajudes regionals.

Barnier va assenyalar que la primera ministra britànica, Theresa May, s'ha compromès a abonar les contribucions que el seu país tenia establertes per als pressupostos de 2019 i 2020, però també les assumides mentre era membre de la UE.

L'exministre francès i excomissari europeu va destacar que encara s'ha d'avaluar el que «queda per liquidar» a partir de finals de 2020 i va recordar que els diners dels fons estructurals arriben entre un i tres anys després del final del període pressupostari.

Per això, el negociador de Brussel·les va assenyalar que cal examinar «línia per línia què entenen els britànics quan parlen dels seus compromisos». El negociador comunitari per al Brexit també va considerar «lògic» que el període de transició per a la sortida del Regne Unit de la UE cobreixi el període pressupostari actual, és a dir fins al 2020.