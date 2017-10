Quatre milions de persones estan desplaçades al Congo

L'Agència de Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) va alertar que els diferents conflictes actius a la República Democràtica del Congo (RDC) han provocat que gairebé 4 milions de persones hagin hagut d'abandonar la seva llar i convertir-se en desplaçats interns o refugiats. Només en els últims tres mesos 428.000 persones s'han vist obligades a fugir, un èxode que Acnur considera que no s'acabarà a curt termini atès que hi ha diversos focus de conflicte actiu.

«Amb l'acció generalitzada de milícies, amb la violència i disturbis reforçats per conflictes ètnics i polítics, el risc de més desplaçaments és alt. El desafiament de lliurar ajuda a les persones és cada vegada més urgent», va dir Adrian Edwards, portaveu d'Acnur.