Arresten un condemnat per l´11-S a Madrid per formar part de l´EI

La Policia va detenir a Madrid com a presumpte integrant de l'organització terrorista Estat Islàmic Luthfullah Yusuf Galán González, únic espanyol membre de la cèl·lula d'Al-Qaeda jutjat i condemnat a Espanya pels atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York. L'arrestat va ser condemnat a l'octubre de 2005 per pertinença o integració en organització terrorista i tinença il·lícita d'armes a nou anys i sis mesos de presó, d'on va sortir el maig de 2011.

Luis José Galán González, nascut a Madrid el 1965, va demostrar tenir una personalitat controvertida durant el judici, impressió corroborada per les declaracions de diversos testimonis a la vista. «Un personatge histriònic i una mica pallasso, fruit d'una personalitat poc equilibrada», així va definir el detingut el president de Paz Ahora, ONG amb la qual havia col·laborat recollint ajuda humanitària per a països en conflicte i en l'organització de manifestacions per la pau, i fins i tot contra els atemptats de l'11-S.

Dues de les seves germanes van confirmar davant el tribunal la seva addicció a l'heroïna durant catorze anys, la seva conversió a l'Islam durant un viatge a Turquia als anys noranta i la seva afició a disfressar-se.

L'home va ser detingut per la seva presumpta integració a l'EI, per al qual realitzava tasques de captació, adoctrinament i ensinistrament. Els investigadors van detectar que havia «renovat el seu compromís amb l'Estat Islàmic desenvolupant activitats de mujahidí virtual» per complir amb «els requeriments de la Gihad Virtual o Electrònica i activitats d'ensinistrament operatiu de tercers dins de la Gihad Violenta», segons el Ministeri d'Interior.

El detingut havia desenvolupat un sofisticat «modus operandi» virtual per portar a terme «una activa tasca de difusió massiva a Internet per no ser detectat», va afegir Interior. Pel que sembla, acumulava una important quantitat de material que «allotjava de manera simultània a diversos dels seus perfils».