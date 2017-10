Clinton va finançar la investigació dels vincles entre Trump i Rússia

El Partit Demòcrata dels EUA i la campanya de la seva excandidata presidencial Hillary Clinton van finançar la investigació que es va filtrar després dels darrers comicis a la Casa Blanca sobre els possibles vincles entre l'ara president, Donald Trump, i el Kremlin, segons The Washington Post. El rotatiu de la capital, que citava fonts coneixedores de l'assumpte sota condició d'anonimat, va publicar que el Partit Demòcrata i la campanya de Clinton van contractar a través de l'advocat Marc E. Elias els serveis de la firma Fusion GPS de Washington per a aquesta investigació. Fusion GPS va subcontractar l'exespia britànic de l'MI6 Christopher Steele, soci de l'empresa d'intel·ligència Orbis Business Intelligence, qui va elaborar el dossier.

Els demòcrates van contractar Fusion GPS a l'abril de 2016, encara que la investigació sobre Trump i Rússia havia començat mesos abans finançada per un donant republicà de qui es desconeix la identitat i que després es va retirar quan el magnat va guanyar les primàries.

La campanya de Clinton i el Partit Demòcrata van finançar la investigació de Fusion GPS almenys fins a l'octubre de l'any passat, dies abans de les eleccions que va guanyar Trump contra tot pronòstic. El despatx d'advocats Perkins Coie, per al qual treballa Elias, va rebre 5,6 milions de dòlars de la campanya de Clinton i 3,6 del Partit Demòcrata.

En un altre ordre de coses, els senadors Bob Corker i Jeff Flake han decidit que no seguiran callats mentre observen Trump «degradant» el país i «soscavant les normes democràtiques», segons van afirmar, tot i que encara són minoria en un Partit Republicà que segueix mostrant-se unit al voltant del magnat. «Mai hem de considerar com a normal el debilitament regular dels nostres ideals i normes democràtiques», va advertir Flake en anunciar des del Senat que no optarà a la reelecció de l'escó per Arizona.