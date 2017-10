El Kurdistan ofereix a l'Iraq «congelar» els resultats del referèndum

El Govern de la regió autònoma del Kurdistan iraquià va oferir a Bagdad «congelar» els resultats del referèndum d'independència celebrat fa un mes, per tal de dialogar per resoldre el conflicte que manté amb l'Executiu de l'Iraq. En un comunicat, el Govern regional va proposar a més decretar un alto el foc i aturar les operacions militars en aquesta regió situada al nord de l'Iraq.

L'objectiu és iniciar un «diàleg obert» entre les autoritats kurdes i el Govern iraquià «d'acord amb la Constitució». Amb aquestes mesures, segons l'Executiu kurd, es pretén «actuar amb responsabilitat per prevenir més violència i enfrontaments entre les forces iraquianes i els peixmergues», com es coneix als integrants de l'Exèrcit kurd. Els enfrontaments, que van començar el passat 16 d'octubre, «han causat danys a banda i banda i poden conduir a un continu bany de sang, infligint dolor i malestar social entre els diferents components de la societat iraquiana».

Per la seva banda, Kifah Mahmud Karim, assessor del president kurd, Massud Barzani, va lloar el «pas endavant» donat pel Kurdistan per tal de resoldre els problemes sorgits, com el desplegament de l'Exèrcit iraquià a les zones disputades entre Erbil -la capital del Kurdistán- i Bagdad. Segons l'assessor, el Kurdistan ha llançat «una iniciativa de bona intenció» per començar el diàleg, encara que va assenyalar que la congelació «no ha entrat en vigor fins ara i el Govern del Kurdistan està esperant una resposta».