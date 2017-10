L'exministre argentí Julio de Vido s'entrega a la policia després de perdre l'aforament

El diputat i exministre kirchnerista argentí Julio De Vido es va entregar a les autoritats després que la Cambra Baixa, a petició de la Justícia, li retirés la condició d'aforat perquè fos arrestat per corrupció. Encara que immediatament després de l'aprovació de la mesura la Policia es va presentar al domicili de De Vido a Buenos Aires per arrestar-lo, al cap de poc es va conèixer que el diputat es va presentar amb el seu advocat als tribunals federals per entregar-se i que es fes efectiva la seva detenció. Entre les múltiples causes en què se l'està investigat, De Vido afrontava dues ordres de detenció: una per presumpte frau multimilionari en un projecte miner a Rio Turbio, a la província meridional de Santa Cruz, que mai es va dur a terme, i una altra pel suposat pagament de sobrepreus en la compra de gas liquat.

Fins al domicili del diputat, ubicat al barri de Palermo de Buenos Aires, i enmig de la confusió, van arribar multitud de curiosos per presenciar la que s'esperava que havia de ser la detenció de l'exministre, quelcom que finalment va passar, sense la presència de premsa, a l'interior dels jutjats. En un vídeo gravat amb un telèfon i divulgat pel portal digital de notícies Infobae es veu al diputat entrar per una porta dels tribunals.