Una mare agredeix el professor del seu fill fins a deixar-lo inconscient

La mare d'un alumne de set anys va ser detinguda dilluns passat al matí després d'agredir un professor de Primària d'un col·legi públic del barri valencià de Benicalap, al seu director i a la cap d'estudis del centre. La dona, de 32 anys i nacionalitat cubana, havia acudit dies abans a un comissaria de policia per denunciar al docent, a qui acusa d'endur-se el seu fill al seu domicili i d'haver-li ofert "una pols de color blanc". No obstant, va optar per no esperar a l'evolució de les investigacions i aprofitant l'entrada al col·legi dels alumnes, a les 9.00 hores, es va colar al pati i va començar a donar cops al professor.

El director del centre escolar, qui també va resultar ferit en tractar d'intervenir en defensa del seu company, va assegurar ahir que l'agressió es va produir sense intervenir cap intercanvi de paraules prevei. Al costat de la mare, detinguda per la policia, hi havia un home, qui també va participar en l'agressió als tres docents, encara que aquest va fugir del lloc dels fets abans de l'arribada dels agents. Com a conseqüència de la pallissa el professor va perdre el coneixement i va haver de ser evacuat en ambulància a l'Hospital Clínic de València, igual que el director, qui va patir un cop en la cara. La cap d'estudis no va requerir ser traslladada, encara que l'arrestada també li va arrencar cabells, segons van relatar testimonis de l'ocorregut.

A l'hospital els metges van realitzar un TAC al docent, per descartar danys interns en el cap. Des de llavors el professor agredit es troba de baixa, com així va confirmar el director del centre.

"Vaig rebre una pallissa i em van portar a urgències, encara estic consternat per tot això", explicava el docent, qui assegura que no s'explica els motius pels quals el va agredir la mare d'un alumne seu. "Se'm va quedar mirant i tot seguit vaig notar un cop de puny en la cara, em vaig quedar bloquejat i només vaig escoltar: ´Al meu fill el respectes´", recorda. "Amb ella anava un altre home que jo no havia vist mai", apunta.

Segons la versió donada per la detinguda, el seu fill, de set anys, portava dies trist i no volia anar al col·legi. Quan li va preguntar sobre el que li passava, el menor va començar a plorar i li va explicar que el seu professor l'havia agredit amb un cinturó i li havia lligat les mans. A més, li va dir que l'havia tret del col·legi i l'hi havia portat a la seva casa, on li va donar "una pols blanca".

Respecte a aquestes greus acusacions el professor agredit sosté que són "totalment falses". "Mai he tingut problemes amb ella ni amb el seu fill", remarca. Per la seva banda, el director del centre considera que és molt difícil, pràcticament impossible, que un professor pugui treure a un alumne del col·legi en horari de classes.

El menor ha estat sotmès a una prova toxicológica per saber si ha consumit algun tipus de substància estupefaent. Les investigacions continuen obertes.