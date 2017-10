Matas haurà de tornar els 1,2 milions d'euros que va pagar a Calatrava

L'Audiència de Palma va condemnar l'expresident balear Jaume Matas a 7 anys d'inhabilitació per prevaricar per encarregar a Santiago Calatrava el disseny d'un palau de l'òpera i li va imposar la devolució dels 1,2 milions públics que va cobrar l'arquitecte valencià del Govern autonòmic. La sentència de la Secció Segona del Tribunal Provincial considera Matas autor d'un delicte de prevaricació, pel qual l'inhabilita per 7 anys en aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes, i l'absol de l'acusació de tràfic d'influències. Tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Advocacia de la comunitat autònoma, que exercia l'acusació particular, van sol·licitar en el judici, celebrat a finals de setembre, una condemna d'1 any de presó i la devolució en concepte de responsabilitat civil dels 1,2 milions abonats pel Govern a Calatrava.

La sala creu provat que Matas va decidir presentar un gran projecte d'obra pública per a Palma abans dels comicis autonòmics «amb l'objectiu d'afavorir la seva candidatura per així poder ser reelegit». Així, va impulsar la seva idea sense haver realitzat cap estudi econòmic o tècnic previ i sense si més no tenir a la seva disposició l'àrea on instal·laria l'edifici, el moll vell, propietat de Ports de l'Estat.