El president xinès es resisteix a nomenar un successor per al futur

Jinping (al centre de la foto), amb els altres membres del Politburó. HOW HWEE YOUNG/efe

El president xinès, Xi Jinping, va presentar els nous líders del Partit Comunista (PCX) que amb ell al capdavant controlaran el règim el pròxim lustre, un grup en el qual predominen homes molt propers al mandatari i en què no es percep un possible candidat a succeir-lo en la propera dècada. En un breu acte al Saló Oriental del Gran Palau del Poble, Xi i els altres sis membres del renovat Comitè Permanent del Politburó, la cúspide del poder a la Xina, van posar davant centenars de periodistes, després de mesos d'incògnita per saber qui serien els elegits.

Només Xi i el primer ministre, Li Keqiang, es mantenen respecte l'anterior lideratge, mentre que les cinc cares noves a la cúpula, coneguts aliats del president, ja havien estat anticipats el cap de setmana per la premsa de Hong Kong, fet pel qual la sorpresa va ser relativa.

Són, per ordre de jerarquia darrere de Xi i Li, Li Zhanshu (director de l'Oficina General del PCX i secretari personal de Xi), Wang Yang (viceprimer ministre), Wang Huningue (històric ideòleg del Partit), Zhao Leji (des d'ara també el responsable de la lluita anticorrupció) i Han Zheng (cap del Partit a Xangai).

El grup sorprèn per la seva relativament avançada edat -a Congressos anteriors es va nomenar líders per sota dels 60 anys, xifra que els set superen- i que deixa molts dubtes sobre quins canvis al PCX es traduiran en traspassos de poder al Govern de la Xina a partir de 2018.

«No hi ha cap membre jove que pugui ser successor de Xi; aquest tema el decidirà ell més tard, però sembla indicar el seu desig de mantenir-se en el poder» més enllà de 2022, quan expira el seu segon mandat, analitza l'especialista taiwanès Chang Wu-er, exdirector de l'Institut d'Estudis Xinesos de la Universitat de Tamkang. «Està clar que aquesta composició és a la mesura de Xi, desfà les lleialtats de clans i en crea una de sola, la del Partit», va afegir.