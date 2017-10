Detinguda per agredir i deixar inconscient el professor del seu fill

Una dona ha estat detinguda per la Policia Local de València per agredir el professor del seu fill, que va sofrir cops en el cap, un vessament ocular i va perdre la consciència durant uns minuts.

Fonts d'aquest cos policial van informar que l'agressió es va produir dilluns passat al voltant de les nou del matí en un col·legi del barri valencià de Benicalap. El professor de Primària va denunciar que havia sofert una agressió per part d'una dona i d'un home, encara que aquest últim no ha estat localitzat, segons les fonts, que van indicar que pel que sembla l'agressora anava acompanyada de la seva mare.



Pèrdua de consciència

El docent, que presentava cops en el cap, un vessament ocular i va perdre la consciència durant uns minuts, va ser traslladat per una ambulància a l'Hospital Clínic de València per ser atès, segons les fonts, que no han pogut precisar més informació sobre el seu estat.

També va ser traslladat al mateix hospital el director del centre escolar, que va intervenir en la baralla, al costat d'una altra mestra per fer de mediadors.