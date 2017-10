Europa premia la defensa dels drets humans dels opositors a Maduro

L'oposició democràtica veneçolana és la guanyadora del Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència 2017. Així ho va decidir aquest dijous la Conferència de presidents dels grups polítics del Parlament Europeu. Els guardonats, concretament, són l'Assemblea Nacional, representada per Julio Borges, i tots els presos polítics enumerats pel Fòrum Penal Veneçolà (FPV). El guardó, que serà lliurat el pròxim 13 de desembre a Estrasburg, és la màxima distinció de la UE en matèria de drets humans. Durant l'anunci davant el Ple, el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, va denunciar la «greu» situació a Veneçuela, que ha descrit com «autèntica emergència humanitària». «No podem no alçar la nostra veu, per aquest motiu hem decidit atorgar-li el premi, recordant el nostre suport total a l'Assemblea Nacional, l'únic parlament democràticament elegit», va dir l'italià.

La candidatura va ser proposada pels populars i els liberals europeus i competia amb dos candidats més: l'activista guatemalenca Aura Lolita Chavez i l'escriptor suec-eritreu Dawit Isaak, detingut el 2001 per les autoritats d'Eritrea. «Avui tenim el deure de denunciar, encara una vegada més, després de cinc resolucions, la greu situació a Veneçuela», va sentenciar.